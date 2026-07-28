Tres mujeres heridas tras ataque con cuchillo en París: dos permanecen en estado grave

Un hombre fue detenido después de atacar con un cuchillo a tres mujeres en el noroeste de París.

Este hecho ocurrió el 27 de julio de 2026, es investigado por las autoridades francesas como una posible tentativa de homicidio agravado.

Detalles del ataque

Según informó El País, el agresor fue reducido por un policía que se encontraba fuera de servicio. Este agente intervino al verlo correr con dos cuchillos cerca de la zona de Puerta de Clichy.

Las víctimas y su estado de salud

Las víctimas, de 19, 24 y 36 años, fueron trasladadas de inmediato a centros hospitalarios.

Dos de ellas resultaron gravemente heridas: una sufrió lesiones en la espalda y otra en el abdomen, mientras que la tercera presentó heridas consideradas de menor gravedad.

De acuerdo con El País, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que ninguna de las tres mujeres corre peligro de muerte. Sin embargo, dos permanecen bajo atención médica en condición de “urgencia absoluta”.

Intervención policial y testigos

El ataque ocurrió durante la mañana y el sospechoso fue detenido cerca de las 11:30. Un agente policial fuera de servicio logró reducirlo, mientras que testigos de la zona también intervinieron para ayudar a detener al hombre antes de la llegada de los equipos de emergencia y la policía estableciera un perímetro de seguridad.

Investigación en curso

La investigación quedó en manos de la Policía Judicial de París, que busca determinar las circunstancias del ataque y el posible motivo del agresor.

Las primeras informaciones apuntan a que el detenido podría presentar problemas psiquiátricos. Sin embargo, las autoridades han pedido prudencia mientras avanzan las diligencias.

Vigilancia por parte de la Fiscalía Nacional Antiterrorista

La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa mantiene vigilancia sobre el caso, aunque por el momento no ha asumido la investigación. El ministro Nuñez señaló que el sospechoso entregó una identidad que todavía debe ser confirmada y que sus primeras declaraciones fueron consideradas incoherentes.

Recopilación de testimonios

Las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas para establecer qué ocurrió y si existió alguna motivación específica detrás de la agresión.

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