Detenidos por asesinato de candidata Susy Aponte en Perú permanecerán arrestados

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los dos sospechosos detenidos por el asesinato de la comunicadora y candidata regional Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo‘, permanecerán en detención preliminar hasta por 15 días, informó la Fiscalía, según EFE.

Un juez amplió el plazo mientras avanzan las diligencias del caso. Entre ellas están la recolección de evidencias en la escena del crimen, la revisión de cámaras de seguridad y los interrogatorios a testigos y personas heridas, de acuerdo con EFE.

Los detenidos fueron identificados como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana y señalado como presunto autor de los disparos, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

Susy Alponte fue asesinada durante un acto de campaña

Alponte buscaba convertirse en gobernadora de Áncash, región ubicada en el norte de los Andes peruanos. Fue asesinada a disparos el sábado mientras participaba en una actividad de campaña en un mercado de Caraz.

Durante el periodo de detención, la Fiscalía deberá determinar si solicita prisión preventiva para los sospechosos o si dispone su libertad con restricciones.

La ‘China Polo’ había ganado notoriedad en redes sociales por un programa de denuncias. En sus publicaciones cuestionaba casos de corrupción en Áncash.

Investigan amenazas denunciadas por la candidata

Antes de su asesinato, Aponte publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, de haber ordenado un atentado en su contra.

La candidata había denunciado presuntos vínculos entre jefes policiales y la organización criminal Los Pulpos. También afirmó haber recibido advertencias sobre posibles amenazas desde tres cárceles peruanas.

Revoredo fue reasignado de su cargo, según una resolución suprema publicada el domingo. Su nuevo puesto será el de director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

EFE señaló que otros 19 generales y tres tenientes generales también fueron reasignados tras la designación de Fredy López como nuevo comandante general de la institución.

Con información de EFE

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