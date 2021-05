El deshielo en el Antártico favorece que se formen nubes, según un estudio

El deshielo que se está produciendo en los mares antárticos favorece que se formen nubes, lo que puede ayudar a reducir la radiación solar que recibe la región, según una investigación liderada por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de la ciudad española de Barcelona.

El estudio, en el que también ha participado la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y que publica la revista ‘Nature Geoscience’, demuestra que en la atmósfera de la Antártida se forman partículas provenientes de los gases liberados por los microorganismos que habitan el hielo marino y las aguas que lo rodean, y estas partículas generan aerosoles en la atmósfera que favorecen la formación de nubes en verano.

