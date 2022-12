Desconocidos se llevaron 5 autos de lujo en 60 segundos en Reino Unido

Como si se tratara de una película, un grupo de desconocidos hurtó cinco autos de lujo avaluados en más de USD 858 000 en tan solo 60 segundos.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre en Essex, condado de Reino Unido, pero las autoridades difundieron los videos del robo este sábado 10 de diciembre con el fin de recuperar los vehículos que se llevaron los atracadores.

El momento del robo quedó captado en uno de los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Según los medios locales, los cinco autos se encontraban en una unidad industrial en Brentwood Road en la noche del hurto cuando los sujetos ingresaron pasadas las 4:30 de la madrugada.

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI