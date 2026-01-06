Delcy Rodríguez, la apuesta de la CIA para evitar una crisis militar en Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Apenas 48 horas después de la detención de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez juró el cargo como nueva presidenta de Venezuela. Asume el control de un país sumido en una profunda crisis política e institucional tras la intervención de Washington, según informó El País.

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Delcy Rodríguez fue respaldada por Estados Unidos

Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta y figura clave del chavismo, fue respaldada por Estados Unidos tras una serie de informes elaborados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

De acuerdo con revelaciones publicadas por The New York Times y The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia estadounidenses recomendaron mantener en el poder a dirigentes leales al régimen, al considerar que conservan el control del Ejército y de las fuerzas policiales, un factor decisivo para evitar un colapso inmediato del Estado, recoge El País.

El documento de la CIA analizó los escenarios posteriores a la caída de Maduro y advirtió sobre las dificultades de la líder opositora María Corina Machado para gobernar en un país marcado por décadas de control chavista.

María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

Aunque María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025, respaldó abiertamente la estrategia de presión de Donald Trump contra Maduro, el mandatario estadounidense evitó apoyarla públicamente. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, dijo Trump en una conferencia de prensa, declaraciones citadas por El País.

La decisión de Washington de sostener a Rodríguez al frente del Ejecutivo responde, según fuentes estadounidenses, al temor de que Venezuela derive en una guerra civil o en fracturas militares. Trump aseguró que el nuevo gobierno “está cooperando” con Estados Unidos y descartó elecciones inmediatas, argumentando que primero es necesario “sanear el país”.

En su primer mensaje como presidenta, Delcy Rodríguez tendió la mano a Washington y propuso una agenda de cooperación basada en la legalidad internacional. Mientras tanto, Machado insiste en que la caída de Maduro marca el inicio inevitable de una transición democrática y reclama elecciones libres.

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