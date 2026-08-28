Pareja desaparece en Nepal tras peregrinación que celebraba sus 60 años

Deepak y Madhu Ahuja emprendieron desde Estados Unidos una peregrinación al monte Kailash para cumplir uno de los deseos que él tenía para sus 60 años. Tras completar el recorrido, la pareja inició el regreso, pero desapareció el miércoles 26 de agosto de 2026 cuando las inundaciones golpearon la zona fronteriza entre Tíbet y Nepal.

Deepak, de 60 años, y Madhu, de 57, están entre los extranjeros que no han sido localizados después del desastre. Sus hijas, Shreya y Ashna Ahuja, hablaron con ellos poco antes de perder su rastro y desde entonces buscan información sobre lo ocurrido.

Nepal busca desaparecidos tras inundaciones provocadas por un glaciar

La pareja había viajado al monte Kailash como parte de una peregrinación grupal. El recorrido tenía un significado especial para la familia porque era uno de los viajes que Deepak quería realizar al cumplir 60 años.

Shreya y Ashna Ahuja, hijas de la pareja, contaron a la BBC que una de ellas habló con sus padres antes de las inundaciones. Su última ubicación conocida estaba cerca de la frontera aproximadamente a las 08:00, alrededor de una hora antes de que la emergencia golpeara la zona.

Los Ahuja ya habían terminado la peregrinación y se dirigían hacia el paso fronterizo para continuar su viaje de regreso. La familia esperaba que posteriormente avanzaran hacia Katmandú y después regresaran a Estados Unidos.

Una llamada precedió a la desaparición de los Ahuja

La última conversación no hizo pensar inicialmente a sus hijas que sus padres estuvieran en peligro. La preocupación comenzó cuando la familia recibió información sobre las inundaciones y trató de comunicarse nuevamente con ellos.

Las llamadas no tuvieron respuesta. Shreya y Ashna comenzaron entonces a reconstruir los últimos movimientos de sus padres. La familia conocía el itinerario y sabía que debían encontrarse en las inmediaciones de la frontera cuando ocurrió la emergencia.

La pareja había compartido además con sus hijas la emoción por haber completado el viaje. Deepak había cumplido 60 años el 4 de agosto y la peregrinación formaba parte de los planes que quería concretar alrededor de esa fecha.

Deepak and Madhu Ahuja | Foto: Captura de la BBC

Sus hijas buscan respuestas en varios países

Tras perder la comunicación, las hermanas recurrieron a autoridades estadounidenses y representaciones diplomáticas para intentar localizar a sus padres.

Shreya y Ashna Ahuja, hijas de los desaparecidos, explicaron a la BBC que contactaron al Departamento de Estado de Estados Unidos y a representaciones estadounidenses en India, Nepal y China. Sin embargo, durante las primeras horas de búsqueda no obtuvieron información concreta sobre su paradero.

La dificultad para conocer qué ocurrió está relacionada también con la magnitud del desastre. Las inundaciones destruyeron vías, afectaron comunicaciones y dejaron zonas aisladas, mientras los equipos de rescate intentan llegar a los sectores cubiertos por lodo y escombros.

El desastre mantiene a cientos de familias esperando noticias

El caso de Deepak y Madhu ocurre dentro de una emergencia que dejó 579 muertos y 1 924 desaparecidos en Nepal, de acuerdo con el balance disponible este viernes 28 de agosto. Entre quienes no habían sido localizados constaban 517 extranjeros.

Las autoridades determinaron que el desastre comenzó después del colapso de una masa de hielo y roca cerca del Langtang Lirung. El material descendió hacia el sistema fluvial y generó una corriente de agua, sedimentos y escombros que avanzó por los valles.

Las operaciones de rescate continúan mientras persiste el riesgo asociado a lagos formados por acumulaciones de escombros. Para la familia Ahuja, la búsqueda sigue concentrada en establecer qué ocurrió después de la última comunicación y dónde se encontraban Deepak y Madhu cuando las inundaciones alcanzaron la frontera.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Deepak y Madhu Ahuja en Nepal:

❓ ¿Quiénes son Deepak y Madhu Ahuja? Son una pareja que viajó desde Estados Unidos para realizar una peregrinación al monte Kailash.

Deepak, de 60 años, y Madhu, de 57, habían completado el recorrido y regresaban cuando desaparecieron el 26 de agosto de 2026. El viaje tenía un significado especial porque era uno de los deseos de Deepak al cumplir 60 años. ❓ ¿Cuándo fue la última vez que la familia tuvo noticias de ellos? Sus hijas hablaron con ellos aproximadamente una hora antes de que las inundaciones golpearan la zona.

La última ubicación conocida de la pareja estaba cerca de la frontera alrededor de las 08:00. Los Ahuja habían terminado la peregrinación y se dirigían hacia el paso fronterizo para continuar posteriormente hacia Katmandú y Estados Unidos. ❓ ¿Qué hicieron sus hijas después de perder el contacto? Contactaron a autoridades y representaciones diplomáticas estadounidenses en varios países.

Shreya y Ashna Ahuja acudieron al Departamento de Estado de Estados Unidos y buscaron ayuda de representaciones estadounidenses en India, Nepal y China. Durante las primeras horas no obtuvieron información concreta sobre el paradero de sus padres. ❓ ¿Qué provocó las inundaciones en la zona donde desapareció la pareja? El desastre comenzó después del colapso de una masa de hielo y roca cerca del Langtang Lirung.

El material descendió hacia el sistema fluvial y produjo una corriente de agua, sedimentos y escombros. La emergencia destruyó vías, afectó las comunicaciones y dejó sectores aislados, dificultando las operaciones de búsqueda. ❓ ¿Cuántas personas permanecen desaparecidas en Nepal? El balance disponible este 28 de agosto registra 1 924 desaparecidos y 579 fallecidos.

Entre las personas que no habían sido localizadas constaban 517 extranjeros. Los equipos de rescate continúan las operaciones mientras las autoridades vigilan también el riesgo de nuevas inundaciones asociado a lagos formados por acumulaciones de escombros.

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