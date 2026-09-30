Declaran culpable del asesinato de su esposa a exconcursante de ‘American Idol’

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol y exlíder religioso, fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Ashley Flynn, en Ohio, Estados Unidos. El jurado también lo encontró culpable de otros ocho cargos. CNN informó que enfrenta una posible cadena perpetua sin libertad condicional.

Flynn, de 40 años, recibió el veredicto el martes, 29 de septiembre de 2026 . El jurado deliberó durante unas dos horas. Mientras se leía la decisión, el acusado sollozó, negó con la cabeza y se secó las lágrimas. Luego fue esposado y retirado de la sala.

La audiencia para dictar sentencia está prevista para el 5 de octubre de 2026.

Fiscalía cuestionó la versión del supuesto intruso

El caso se remonta al 16 de febrero de 2026, cuando Flynn llamó al 911. Dijo que un desconocido había ingresado a su vivienda de Tipp City y había disparado contra su esposa.

Los fiscales sostuvieron que esa versión fue una puesta en escena. Según CNN, los investigadores no encontraron rastros que confirmaran la presencia de un intruso. Además, los daños en una puerta del garaje no eran compatibles con un allanamiento típico.

Ashley fue encontrada sin vida en su habitación con dos heridas de bala. El arma utilizada nunca fue localizada.

La Fiscalía también presentó registros de actividad de los dispositivos electrónicos de Flynn. Según los investigadores, estos registraron cientos de pasos durante el período previo a la llamada al 911.

La relación extramatrimonial fue parte del juicio

La Fiscalía presentó como posible motivo la relación sentimental que Flynn mantenía con Alleigha Botner, una líder religiosa de 24 años. Ella declaró durante el juicio y leyó mensajes que intercambió con Flynn.

CNN señaló que algunos mensajes contenían expresiones de Flynn sobre su deseo de que su esposa muriera. También describió conversaciones mantenidas antes de la muerte de Ashley.

La defensa sostuvo que los fiscales demostraron la infidelidad, pero no el asesinato. El abogado Patrick Mulligan destacó que el arma homicida nunca fue encontrada.

Flynn fue declarado culpable de homicidio agravado, asesinato, homicidio durante la comisión de un delito grave, agresión grave y manipulación de pruebas, entre otros cargos. CNN reportó que su defensa anticipó una apelación.

La familia de Ashley dijo que el veredicto representa justicia y rendición de cuentas. También señaló que ninguna sentencia puede devolverles a las hijas de Ashley a su madre.

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