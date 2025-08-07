Dean Cain, actor conocido por interpretar a Superman en la serie de los años 90 ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, confirmó que se unirá a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En una entrevista con Fox News, el actor reveló que ya está en proceso para ser juramentado como agente de ICE, en respaldo a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. La noticia fue reportada por CNN.

Cain, de ideología conservadora, explicó que su decisión surgió luego de compartir un video de reclutamiento de ICE en redes sociales.

Tras la viralización del contenido, el actor fue contactado por funcionarios de la agencia. “Haré mi parte para asegurarme de que esto suceda”, expresó, en referencia al cumplimiento de las promesas migratorias de Trump.

Apoyo a Trump y crítica al sistema migratorio actual

Durante la entrevista, Cain calificó el sistema migratorio de EE.UU. como “roto” y respaldó la política del actual mandatario.

“Este país se construyó por patriotas que hicieron lo correcto”, sostuvo. Además, indicó que apoya las medidas migratorias de Trump porque fueron parte de su plataforma electoral. “Es por lo que la gente votó, yo voté por eso”, afirmó.

La cadena CNN señaló que la adhesión de Cain a ICE ocurre en un contexto de intensificación de los operativos migratorios, especialmente en estados gobernados por demócratas.

El análisis de CNN sobre datos de la agencia muestra que, mientras en los estados republicanos los arrestos se concentran en cárceles y prisiones, en los demócratas ICE opera más en calles, trabajos y redadas masivas.

A pesar del respaldo político, el incremento de arrestos –muchos de inmigrantes sin antecedentes penales– generó protestas en ciudades como Los Ángeles. Para Cain, sin embargo, estas acciones forman parte de una agenda necesaria, publicó la CNN.

