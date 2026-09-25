Daniel Sancho seguirá condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Justicia de Tailandia confirmó la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El Tribunal de Apelación de la Región 8 rechazó los recursos presentados contra la sentencia de primera instancia, según un comunicado judicial al que tuvo acceso EFE.

Tribunal confirma la condena contra Daniel Sancho

El fallo mantiene la sentencia original por asesinato premeditado, así como las condenas relacionadas con el descuartizamiento y ocultación del cadáver y la destrucción del pasaporte de Arrieta.

La decisión fue comunicada este viernes después de una audiencia cerrada en el Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia. Durante la sesión, el juez leyó a las partes la resolución elaborada previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket.

La audiencia comenzó a las 10:00, hora local, y se extendió durante unas dos horas. Los abogados y representantes tailandeses de Sancho y de la familia Arrieta estuvieron presentes en el tribunal.

Daniel Sancho participó mediante videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde actualmente cumple su condena.

Defensa de Sancho analiza acudir al Tribunal Supremo

Aphichart Srinual, abogado de oficio de Sancho en Tailandia, explicó a EFE que el equipo jurídico todavía no descarta recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo y que deberá estudiar el fallo antes de tomar una decisión.

La defensa había solicitado una nueva audiencia o la repetición del juicio para incorporar nuevos testigos. Su argumento sostiene que la muerte de Arrieta ocurrió de forma accidental durante una pelea.

Sin embargo, el tribunal descartó la necesidad de nuevas pruebas y confirmó íntegramente la sentencia. La resolución mantiene que se trató de un asesinato premeditado.

Familia de Edwin Arrieta había pedido la pena de muerte

La familia de Arrieta también había recurrido la sentencia. Solicitó elevar el castigo a la pena de muerte por la contundencia de las pruebas y además incrementar la indemnización establecida en primera instancia.

El tribunal mantuvo, sin embargo, la cadena perpetua y la indemnización de 4,42 millones de baht, unos 133 500 dólares, a favor de los padres de Arrieta.

La resolución recuerda que inicialmente correspondía la pena capital, castigo previsto en Tailandia para los casos de asesinato premeditado. No obstante, fue reducida a cadena perpetua porque el tribunal consideró que la declaración de Sancho resultó útil durante el procedimiento.

Tribunal ratifica que el asesinato fue premeditado

Entre los elementos mencionados por la Justicia consta la compra previa de cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza, que fueron almacenados en una habitación de hotel antes del crimen.

Estos elementos llevaron al tribunal a ratificar la existencia de premeditación y a mantener íntegramente la sentencia, de acuerdo con el comunicado judicial recogido por EFE.

Daniel Sancho, de 32 años, fue condenado en 2024 por asesinar y descuartizar un año antes al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, en la isla tailandesa de Phangan.

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