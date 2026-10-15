Cuatro ecuatorianos fueron sentenciados a 14 años de prisión en El Salvador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un tribunal de El Salvador condenó a 14 años de cárcel a cuatro ecuatorianos por el tráfico de cocaína, valorados en más de 31 millones de dólares, informó este jueves 15 de octubre de 2026 la Fiscalía General. Tres mexicanos también fueron condenados en el mismo proceso a 21 años de cárcel.

Los extranjeros fueron capturados por la Marina Nacional en agosto de 2024 y se les incautaron “varias armas de guerra, municiones y cargadores”, según la Fiscalía.

Los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez recibieron una condena de 14 años de prisión por tráfico de drogas.

Por su parte, los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz fueron sentenciados a 21 años de cárcel por tráfico de armas.

La droga se trasladaba en barcos

Los cargamentos de cocaína, de acuerdo con la información de la Fiscalía, eran trasladados en tres embarcaciones y fueron localizados en aguas del Pacífico salvadoreño.

En 2024 se incautaron de más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares, según reportes oficiales.

En 2025 las incautaciones sumaron poco más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, con un valor superior a los 618,7 millones de dólares.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, se han incautado de 73,8 toneladas de droga en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele (desde 2019), con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares. EFE

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