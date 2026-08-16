Corea del Sur vive su última temporada de carne de perro antes de la prohibición de su consumo en febrero de 2027

Cada verano, cuando las temperaturas se disparan en Corea del Sur, una tradición gastronómica vuelve a aparecer en los restaurantes del país. Pero este año tiene un detalle que lo hace diferente: podría ser la última vez.

El verano de 2026 será el último en el que los surcoreanos podrán consumir legalmente platos preparados con carne de perro.

En febrero de 2027 entrará en vigor una ley que pondrá fin a la cría, sacrificio, distribución y venta de estos animales para consumo humano.

El plato que desaparecerá en 2027

La norma fue aprobada en enero de 2024 y contempla un periodo de transición de tres años para que los negocios y criadores puedan adaptarse.

Uno de los platos afectados es el boshintang, una sopa tradicional cuyo ingrediente principal es la carne de perro. Su consumo está asociado especialmente con los días de mayor calor y durante años fue considerada una preparación vigorizante.

Sin embargo, la tradición ha perdido popularidad entre los surcoreanos. Una encuesta realizada antes de la aprobación de la ley señaló que el 80 % de la población estaba de acuerdo con la prohibición.

La nueva normativa afectará a unos 6.000 negocios, algunos de los cuales aprovecharon el periodo de transición para cambiar sus preparaciones y utilizar carne de chivo o cabra.

El último verano llega con calor extremo

La despedida de esta tradición ocurre durante un verano particularmente intenso. Según DW, Corea del Sur registró el 2 de agosto una temperatura récord de 42,5 grados Celsius.

El servicio meteorológico del país, que conserva registros desde 1904, llegó a recomendar suspender inmediatamente las actividades al aire libre ante el riesgo provocado por las olas de calor.

Así, mientras el país enfrenta temperaturas históricas, también vive el que será el último verano de una tradición gastronómica cada vez más cuestionada.

Con información de El Tiempo