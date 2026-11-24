Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El papa Francisco dejó por escrito sus reflexiones más íntimas sobre el poder, sus errores personales y varias experiencias en las que aseguró sentir la presencia del diablo. Los testimonios forman parte de un diario personal que recoge sus pensamientos entre 1992 y 2024 y que se publicará este martes 24 de noviembre de 2026 en todo el mundo.

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El cuadernillo, de tapas negras, contiene 141 páginas de anotaciones. Según EFE, 86 fueron escritas antes de su elección como pontífice y otras 55 durante su papado.

El diario personal revela el lado más íntimo de Francisco

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, analiza los escritos en el libro ‘El diario íntimo del papa Francisco’, publicado por Debate.

Francisco le mostró el cuaderno en su residencia de Santa Marta y le anticipó que algún día se conocería su contenido.

Entre las anotaciones aparecen reflexiones sobre su relación con Dios y sus errores. En 2022, el pontífice se describió como un hombre “soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”.

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Francisco confesó su temor a sentirse omnipotente

Uno de los pasajes más llamativos está fechado el 25 de noviembre de 2018. Francisco escribió sobre su dificultad para rechazar compromisos y asumir problemas que retrasaban sus responsabilidades.

El cardenal Fernández explica que esa actitud lo llevaba a actuar como si fuera omnipotente. En ese contexto, el pontífice anotó, “Sentí claramente la voz del demonio”, según EFE.

El diario también recoge una crisis que atravesó entre 2021 y 2022, marcada por problemas de gobierno, presiones y momentos de desolación.

Los episodios en los que el papa sintió al diablo

Francisco describió hasta tres experiencias en las que aseguró sentir la presencia del demonio. Una ocurrió después de su viaje a Chile, marcado por las críticas a su gestión frente a las denuncias de abusos sexuales.

En la última anotación, del 18 de agosto de 2024, recordó esos episodios y pidió protección. “Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso”, escribió, según EFE.

Con información de EFE

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