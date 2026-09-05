Concluyen las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, concluyeron el 5 de septiembre de 2026 sus negociaciones para reavivar el estancado proceso de paz en Ucrania.

¿Qué pasó exactamente en el Kremlin?

Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov calificó como “constructivas”, según reportó Infobae. Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó “propuesta para poner fin a la guerra”.

Ushakov agregó que los enviados “no solo expresaron su tradicional interés en poner fin rápidamente a las hostilidades, sino que presentaron varias ideas sobre posibles vías para un arreglo”.

Las palabras de Putin al recibir a los enviados

“La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, dijo Putin al comienzo del encuentro, en el que saludó a sus interlocutores en inglés: “Welcome. Nice to meet you”.

Añadió que, “primero de todo”, quería transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” al presidente de Estados Unidos. “Entiendo que, en general, él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano”, dijo.

¿Por qué esta reunión es importante para entender el conflicto?

La reunión es la primera en el Kremlin desde el pasado 22 de enero de 2026 y ocurre menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. Se trata, además, de la primera vez que Witkoff y Kushner viajan también a Kiev, la capital ucraniana, según Infobae.

El siguiente paso: la reunión con Zelenski

Después del encuentro en Moscú, Witkoff y Kushner viajarán a Ucrania para verse las caras, por primera vez en Kiev, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Trump había reconocido un día antes que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”.

Lo que Putin sigue rechazando

Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado —hoy lo volvió a hacer— como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Por qué las negociaciones estaban congeladas

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tanto Rusia como EE.UU. consideran que los entendimientos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska —donde Moscú estaba dispuesto a congelar el frente en el sur si Ucrania cedía todo el Donbás, según la prensa— han perdido toda vigencia.