Comisión Europea multa a AliExpress: ¿por qué?

La Comisión Europea multó este lunes, 20 de julio de 2026, a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress con 550 millones de euros, que equivale a 640 millones de dólares.

Esta sanción se debe a la falta de medidas eficaces para combatir la venta de productos ilegales, incluidos bienes falsificados y artículos que incumplen las normas de seguridad, señala EFE.

Deficiencias en el sistema de control

El Ejecutivo comunitario considera que AliExpress no cuenta con el personal suficiente para revisar adecuadamente la presencia de productos ilegales en su plataforma.

Además, acusa a la empresa de haber sobreestimado la capacidad de su sistema informático para detectar y eliminar anuncios de estos bienes.

Problemas persistentes en la detección

Bruselas asegura que el sistema no funciona correctamente, ya que muchos bienes ilegales, como productos falsificados o juguetes y cosméticos inseguros, continuaron disponibles durante varias semanas incluso después de ser detectados.

La Comisión también señala que AliExpress no evaluó adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden representar para los consumidores.

Falta de aplicación de sanciones

La Comisión Europea acusa a AliExpress de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones. A pesar de haber penalizado a algunas tiendas por vender productos ilegales, estas pudieron seguir operando en la plataforma.

Controles insuficientes

Los controles implementados por AliExpress para detectar productos ilegales son fácilmente eludibles. Los comercios pueden mentir sobre la categoría de sus productos, beneficiándose así de requisitos más flexibles.

Además, el sistema obligatorio de autorización de marcas diseñado por la compañía ha demostrado ser ineficaz, permitiendo que los vendedores de productos falsificados lo evadan con facilidad, indica EFE.

Consecuencias para consumidores y empresas

Bruselas advirtió que los productos falsificados representan un riesgo significativo en AliExpress. Esto no solo afecta a los consumidores, sino también a las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación. Estas empresas se ven obligadas a competir con productos que evaden estas inversiones.

Declaraciones oficiales

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, afirmó: “La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos no es un coste inevitable de las compras en internet, sino un incumplimiento por parte de AliExpress”.

Plazo para corregir prácticas

AliExpress tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que implementará para corregir estas prácticas. Bruselas tendrá un mes adicional para evaluar dicho plan y proponer un calendario razonable para su implementación.

Sanciones anteriores

Esta multa es la más elevada impuesta hasta ahora por incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal. Anteriormente, la Comisión multó a Temu con 200 millones de euros y a X con 120 millones por falta de transparencia y prevención en la venta de bienes ilegales.

Con información de EFE

Más información sobre Comisión Europea