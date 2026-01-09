Los cinco presos españoles liberados en Venezuela llegaron este viernes, 9 de enero de 2026, a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X recogido por EFE.

Los españoles liberados llegaron a Madrid

Los liberados –José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel– aterrizaron en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde pudieron reencontrarse con sus familiares tras meses de detención en cárceles venezolanas.

El ministro describió la jornada como “un día feliz” y destacó que los cinco compatriotas han podido regresar “por fin” a España después de la excarcelación anunciada por las autoridades de Caracas, en medio de la excarcelación de un “número importante” de presos políticos. Albares expresó su deseo de que recuperen la normalidad de sus vidas cuanto antes, señaló EFE.

Gobierno de Delcy Rodríguez autorizó liberación de varios reclusos en Venezuela

La llegada de los españoles se produce en un momento de cambios en Venezuela, donde el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizó la liberación de varios reclusos como gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”, según declaraciones oficiales venezolanas.

El retorno de los cinco ciudadanos fue seguido con atención por las familias, que los esperaban con emoción tras las largas gestiones diplomáticas para su puesta en libertad.

La liberación y regreso de estos españoles se suma al contexto internacional de tensiones y negociaciones tras recientes eventos políticos en Venezuela y la región. Según EFE, las gestiones para el retorno de los presos contaron con la participación de la embajada de España en Caracas y el apoyo de organismos internacionales.

El acontecimiento también ha generado expectativa sobre la posible liberación de más españoles detenidos en Venezuela, una situación que sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades españolas y organizaciones de derechos humanos.

La llegada de los cinco liberados fue recibida con alivio en España, donde las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los ciudadanos fuera del país y agradecieron la colaboración internacional que facilitó su retorno seguro.

Con información de EFE