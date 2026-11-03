Video | Helicópteros chocan cerca del Everest: un turista murió

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Dos helicópteros colisionaron mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026.

¿Cómo ocurrió el choque de los helicópteros en el Everest?

La colisión ocurrió alrededor de las 08:12 (hora local), en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest.

Las dos aeronaves involucradas eran helicópteros AS350, operados por las compañías privadas Air Dynasty y Fishtail Air, según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

Uno de ellos, con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había salido del aeropuerto de Lukla con destino a un helipuerto de Solukhumbu.

El segundo helicóptero, con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, también en Solukhumbu, hacia otro punto del distrito. A bordo de este viajaban dos ciudadanos extranjeros.

En el registro del video se ve a las aeronaves llegar a un punto planicie en medio de las montañas. En el lugar se observa a un grupo de más de diez turistas, cuando los helicopteros se acercan y chocan entre ellos. Los turistas en tierra corren al ver la proximidad del inminente impacto.

Un turista murió en el choque de helicópteros en el Everest

Los afectados fueron trasladados por vía aérea al Hospital Mediciti, en Katmandú, a bordo de un helicóptero de la empresa Prabhu Helicopter, de acuerdo con las autoridades.

El accidente dejó un turista indio fallecido y un pasajero neozelandés de origen indio herido. Los dos pilotos de las aeronaves también sufrieron lesiones leves, según la información proporcionada por las autoridades nepalíes a EFE.

Las autoridades no difundieron, en el reporte inicial, la identidad del turista fallecido ni más detalles sobre el estado de salud de los heridos.

Qué pasó en el accidente en el Everest

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que recopila más detalles sobre el incidente para establecer las circunstancias de la colisión.

Los primeros reportes de medios nepalíes señalaron una posible falla de comunicación entre los pilotos durante las maniobras de aterrizaje. Sin embargo, esta hipótesis aún no constituye una causa confirmada del accidente.

Otro elemento del caso es que la zona donde ocurrió el choque se encuentra fuera de la cobertura de la torre de control del aeropuerto de Lukla, según declaraciones preliminares recogidas por medios locales.

🚨🇳🇵 TWO HELICOPTERS COLLIDE NEAR MOUNT EVEREST; FOREIGN PASSENGER KILLED Two helicopters operated by Fishtail Air and Air Dynasty collided while attempting to land at Pheriche helipad in Nepal’s Everest region on Tuesday morning. The crash occurred at approximately 8:11 AM local time. One foreign passenger was killed and another person injured, according to local police. The injured person was airlifted to Lukla for treatment. The cause of the collision is under investigation. Sources: The Kathmandu Post⁠ | Tourism Mail⁠ https://t.co/MeXUmXDQ78 — Nova Intel (@intel_nova) November 3, 2026

Los helicópteros son clave para el turismo en el Everest

Los helicópteros son parte del circuito de turistas montañistas en la región del Everest, tanto como medio de transporte, así como para realizar evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.

La geografía montañosa de Nepal y la falta de carreteras en varios sectores hacen que el transporte aéreo sea una alternativa para llegar a localidades cercanas a las principales rutas de senderismo y montañismo.

El distrito de Solukhumbu alberga algunas de las rutas más transitadas por quienes buscan llegar al Campo Base del Everest, situado a unos 5 364 metros sobre el nivel del mar.

Con información de la agencia EFE.