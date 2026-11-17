Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un choque entre dos trenes de pasajeros dejó 46 personas heridas la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026 en Praga, capital de República Checa. Cuatro de los afectados sufrieron lesiones de gravedad. El siniestro ocurrió cerca de la Estación Central, cuando ambas unidades colisionaron a baja velocidad en un puente situado a pocos metros de esa terminal ferroviaria.

La emergencia comenzó alrededor de las 07:00, por causas que todavía no están claras. El ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, calificó el hecho como un accidente grave. Mientras los equipos de emergencia atendían a los pasajeros, la Policía y los inspectores ferroviarios iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó el choque y bajo qué circunstancias ocurrió.

Cuatro pasajeros sufrieron heridas de gravedad

La colisión movilizó a los servicios médicos y equipos de rescate, que acudieron al puente donde chocaron los dos trenes. Entre los 46 heridos, cuatro presentaron lesiones graves. Karel Kirs, portavoz de los servicios médicos de emergencia, advirtió sobre la condición de algunos afectados.

“Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales”, declaró Kirs.

La Policía informó a través de sus redes sociales que los equipos de rescate terminaron las operaciones en el lugar del siniestro a media mañana. Una vez que concluyeron esas tareas, los investigadores policiales y los inspectores ferroviarios comenzaron a recopilar información para determinar las causas y las circunstancias de la colisión.

El ministro Bednarik señaló que la atención a las personas afectadas constituye la prioridad de las autoridades. También destacó la rapidez con la que intervinieron los organismos de socorro y expresó sus deseos de recuperación para los heridos.

“Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor”, manifestó el funcionario, citado por Radio Praga.

El accidente afectó las conexiones ferroviarias

El choque también alteró la circulación de trenes en Praga. Decenas de conexiones ferroviarias registraron afectaciones debido al accidente ocurrido cerca de la Estación Central, uno de los puntos de referencia del transporte ferroviario de la capital checa.

Hacia el mediodía, el tráfico ferroviario en esa terminal comenzó a funcionar parcialmente. Sin embargo, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (ČD) advirtió que los pasajeros todavía podían encontrar complicaciones durante sus desplazamientos.

El operador ferroviario explicó que la circulación recuperaría la normalidad de manera gradual. Por eso, pidió a los usuarios que consideraran posibles retrasos antes de realizar sus viajes.

“Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos”, señaló la compañía.

Además, Ferrocarriles Checos anunció que indemnizará a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales que sufrieron durante el incidente.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen de la colisión, las autoridades mantienen como prioridad la atención de los heridos y la recuperación progresiva de las operaciones ferroviarias en la Estación Central de Praga.

#Últimahora 🇨🇿 Choque por alcance entre dos trenes en la Estación Central de #Praga deja docenas de heridos, algunos de gravedad. #Prague #RepúblicaCheca https://t.co/YxAIwK5KMh — eSPAINews (@eSPAINews_) November 17, 2026

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