China condenó este sábado 3 de enero de 2026 los ataques militares ejecutados por Estados Unidos contra Venezuela y pidió a Washington respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La reacción oficial fue difundida por el Ministerio de Exteriores chino.

La reacción de Pekín se expresó tanto a nivel oficial como diplomático. El embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, señaló que su país está “profundamente consternado” por la acción militar estadounidense y por lo que describió como un ataque directo contra el presidente de otro Estado.

China denuncia uso de la fuerza y comportamiento hegemónico

Zhu afirmó que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos constituye un “comportamiento hegemónico” que viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. Recalcó que China se opone firmemente a este tipo de actuaciones.

China está profundamente consternada por el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y su ataque al presidente de un país, y lo condena enérgicamente. Este tipo de comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho… pic.twitter.com/ZezTL4aNGD — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) January 3, 2026

En la misma línea, el Ministerio de Exteriores chino calificó la operación militar como un “uso descarado de la fuerza” y reiteró su rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía de un país o que apunte contra su jefe de Estado, según señaló EFE.

Pekín pide respeto a la Carta de las Naciones Unidas

Tanto la Cancillería china como su representante diplomático instaron a Washington a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así como a cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países. Pekín no anunció medidas adicionales tras el pronunciamiento.

La reacción china se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarían detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima. Ellos estarían siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Reacciones tras los ataques en Venezuela

Después de los bombardeos, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, decretó el estado de “conmoción exterior”, mientras las reacciones internacionales han sido dispares.

China mantiene una relación diplomática y económica estrecha con Venezuela. La misma que fue fortalecida durante los gobiernos de Xi Jinping y Nicolás Maduro. Además, ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia en los asuntos internos.

Horas antes del pronunciamiento político, el Gobierno chino emitió un aviso consular. En este recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al deterioro de la situación de seguridad.

Información externa: China

