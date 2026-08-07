Chicago: encuentran cuerpos en descomposición dentro de una funeraria

Las autoridades del condado de Cook, en Illinois, investigan el hallazgo de más de 50 cuerpos en diversos estados de descomposición dentro de una funeraria de Chicago.

El caso ha generado conmoción y abrió una investigación para determinar las responsabilidades por el inadecuado almacenamiento de los restos humanos. CNN informó que los cuerpos fueron encontrados en un inmueble asociado a la funeraria South Chicago Chapel.

De acuerdo con las autoridades, la oficina del médico forense trabaja para identificar a las personas fallecidas y revisar la documentación correspondiente, incluidos los certificados de defunción.

El proceso podría extenderse durante varios días debido al estado en que fueron encontrados los cuerpos. Según CNN, los funcionarios buscan garantizar un tratamiento adecuado de los restos antes de notificar a los familiares.

Se investiga el manejo de los cuerpos en la funeraria

Las autoridades señalaron que ya existían reportes sobre el almacenamiento inadecuado de los cadáveres. La Policía de Chicago acudió al establecimiento para apoyar una investigación administrativa relacionada con la licencia del negocio, mientras el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois analiza posibles infracciones.

Ese organismo suspendió de manera temporal la licencia del director funerario y embalsamador vinculado al establecimiento. La decisión se tomó al considerar que continuar con sus funciones representaba un riesgo para la seguridad y el bienestar públicos.

Se detectan condiciones insalubres en el establecimiento

Los investigadores encontraron varios cuerpos en un área sin refrigeración. Además, detectaron una plaga de roedores y la presencia de larvas en algunos cadáveres, según la documentación oficial. El Departamento de Bomberos de Chicago también intervino y clasificó la situación como un incidente con materiales peligrosos.

Un vecino del lugar relató que desde hace tiempo percibía un fuerte olor proveniente de la funeraria. En declaraciones recogidas por una cadena afiliada a CNN, aseguró que el ambiente era insoportable y comparó el olor con el de un animal muerto.

La oficina del médico forense mantiene la revisión de los restos humanos y trabaja junto con otras agencias para identificar a cada una de las víctimas. Las autoridades también intentan establecer cómo se llegó a esta situación y si hubo incumplimientos legales por parte de los responsables de la funeraria, indica CNN.

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