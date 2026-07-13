Capturan en Bogotá a un hombre vestido de piloto que viajaba a España con 10 kilos de cocaína

Un ciudadano extranjero, vestido con uniforme de piloto, fue detenido este lunes, 13 de julio de 2026, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

Intentaba salir del país con destino a España, llevando consigo 10 kilos de cocaína camuflada en su cuerpo, según informó la Policía, indica EFE.

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Detalles del arresto

El hombre, que llevaba un traje negro ajustado, intentó abordar un vuelo hacia Barcelona. Sin embargo, su comportamiento sospechoso llamó la atención de los oficiales de la Policía Antinarcóticos, quienes lo detuvieron antes de que pudiera embarcarse.

Identidad del detenido

A pesar de que las autoridades no revelaron la identidad ni la nacionalidad del detenido, medios locales sugirieron que se trata de un ciudadano español, señala EFE.

Durante el procedimiento, el sujeto pasó por un escáner que permitió descubrir paquetes de droga pegados con cinta adhesiva en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo el torso y las piernas.

Consecuencias legales

La Policía indicó que “el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Este caso resalta la continua lucha contra el tráfico de drogas en Colombia.

Contexto del aeropuerto El Dorado

El aeropuerto El Dorado es el principal terminal aéreo de Colombia y ha sido escenario de múltiples casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, las autoridades han reportado una disminución en estos incidentes en años recientes. Por ejemplo, en 2024, un grupo de cinco dominicanos fue detenido por transportar 215 kilos de cocaína en su equipaje con destino a su país, indica EFE.

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Reflexiones finales

Este arresto pone de manifiesto los esfuerzos continuos para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad en los aeropuertos colombianos.

Las autoridades siguen trabajando para prevenir que situaciones similares ocurran y mantener la integridad del sistema aeroportuario.

Con información de EFE