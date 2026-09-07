Candidata demócrata Amy Acton es atacada durante una feria en Ohio

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La candidata demócrata a la gobernación de Ohio, Amy Acton, fue presuntamente atacada durante una feria en Canfield. El incidente ocurrió el domingo, según informó su campaña.

Una portavoz de Acton, Addie Bullock, afirmó que un “individuo armado” se abalanzó contra la candidata. También señaló que varias personas resultaron heridas durante el incidente.

“Mientras asistía a la Feria de Canfield, un individuo armado se abalanzó contra la Dra. Acton e hirió a varias personas”, indicó Bullock en un comunicado.

La campaña de Acton agradeció la intervención de las fuerzas del orden. También expresó sus deseos de recuperación para las personas afectadas.

Arrestan a un individuo armado en la feria de Ohio

El sheriff del condado de Mahoning, Jerry Greene, dijo a WFMJ, afiliada de CNN, que el sospechoso podría enfrentar dos cargos de agresión y uno de alteración del orden público.

Según Greene, dos adultos mayores fueron derribados durante el incidente. Las autoridades encontraron además dos armas de fuego en posesión del individuo. El sheriff señaló que el hombre parecía sostener un teléfono o una cámara.

Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del Condado de Mahoning, afirmó que el individuo fue detenido después de derribar a varios voluntarios.

Condenan el ataque contra Amy Acton

Anderson calificó el hecho como “reprensible” y pidió que fuera condenado por dirigentes de todos los sectores políticos.

CNN informó que también buscó declaraciones de la campaña de Acton, la Policía de Canfield y la oficina del sheriff del condado de Mahoning para conocer más detalles.

El republicano Vivek Ramaswamy, rival de Acton, también condenó el incidente. Su campaña afirmó que los candidatos deben poder reunirse con los votantes sin temor a amenazas o violencia.

La contienda por la gobernación de Ohio es seguida de cerca. Acton fue directora del Departamento de Salud de Ohio. Ramaswamy, empresario y figura política republicana, busca conquistar el cargo en una elección considerada competitiva.

CNN señaló que el caso permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan las circunstancias exactas del incidente.

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