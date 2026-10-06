Brasil inicia el bloqueo de casas de apuestas deportivas y casinos en línea

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las plataformas de apuestas deportivas y casinos en línea quedaron fuera de servicio en Brasil este martes 6 de octubre de 2026, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibiera su operación y publicidad en todo el país. La medida deja 1 330 millones de reales, unos 266 millones de dólares, pendientes de devolución a usuarios.

Apuestas deportivas y casinos en línea quedaron bloqueados en Brasil

Desde este martes, quienes intentan ingresar a las plataformas son redireccionados a una página administrada por el Gobierno brasileño. Allí se informa sobre el bloqueo y se habilitan opciones para recuperar saldos, denunciar sitios que sigan funcionando y acceder a servicios públicos de salud relacionados con problemas de juego.

La prohibición se estableció mediante una medida provisoria firmada el 25 de septiembre. Aunque tiene efectos inmediatos, todavía deberá ser analizada por el Congreso brasileño.

El cierre ocurre en momentos en que las apuestas tienen una presencia cada vez mayor en el deporte sudamericano. En Ecuador, por ejemplo, el debate sobre el peso de las casas de apuestas en el fútbol volvió a tomar fuerza recientemente, después de cuestionamientos por su influencia en la actividad.

¿Qué pasará con el dinero de los apostadores?

El plazo para retirar voluntariamente los fondos terminó el lunes 5 de octubre. Hasta entonces permanecían 1 330 millones de reales dentro de las cuentas.

Sin embargo, gran parte corresponde a saldos pequeños: aproximadamente 92 % de las cuentas tenían menos de 10 reales, mientras más del 96 % no superaban los 25 reales.

Las empresas deberán informar entre el 7 y 8 de octubre a las instituciones financieras quiénes mantienen dinero pendiente. Los bancos efectuarán las devoluciones directamente entre el 9 y 14 de octubre.

De existir problemas, un banco estatal quedará encargado de custodiar los fondos y completar posteriormente la restitución.

El funcionamiento de este mercado también ha generado discusiones sobre regulación y protección al usuario. Especialistas reunidos recientemente en Ecuador analizaron controles sobre publicidad, ludopatía e integridad en las apuestas deportivas.

El fútbol brasileño siente el impacto

La prohibición representa un golpe directo para el fútbol profesional brasileño, donde las casas de apuestas se convirtieron en importantes patrocinadores de clubes y competencias.

Flamengo cuestionó la decisión y acudió a la Corte Suprema para intentar suspender sus efectos. En imágenes de un entrenamiento difundidas por el propio club, los futbolistas aparecieron con cinta negra sobre las marcas de empresas de apuestas presentes en sus camisetas.

Asociaciones vinculadas al sector también alertaron sobre un posible crecimiento de plataformas clandestinas y sostienen que prohibir la actividad no necesariamente eliminará la demanda.

El tamaño del mercado explica la preocupación económica. Durante 2025, 85 compañías autorizadas movilizaron más de 220 600 millones de reales, unos 44 000 millones de dólares, mientras el Estado brasileño recaudó cerca de 9 000 millones de reales en impuestos, equivalentes a unos 1 800 millones de dólares.

Las apuestas deportivas habían sido legalizadas en Brasil en 2018 y posteriormente reguladas. En Ecuador también experimentaron un fuerte crecimiento: los pronósticos deportivos y las plataformas digitales llevan varios años expandiéndose entre los usuarios del país.

Con información de EFE.

❓ ¿Brasil prohibió las apuestas deportivas en 2026?

Sí. Brasil prohibió las apuestas deportivas y los casinos en línea desde el 25 de septiembre de 2026.

Desde el 6 de octubre, las plataformas quedaron fuera de servicio y sus usuarios son redireccionados a una página gubernamental.

❓ ¿Qué pasa con el dinero que quedó en las casas de apuestas de Brasil?

Los usuarios mantienen el derecho a recuperar sus saldos.

Las instituciones financieras realizarán devoluciones entre el 9 y 14 de octubre, mientras los casos pendientes pasarán posteriormente a un banco estatal.

❓ ¿Cuánto dinero quedó pendiente de devolución?

Quedaron aproximadamente 1 330 millones de reales, unos 266 millones de dólares.

La mayoría de las cuentas mantiene cantidades pequeñas, inferiores a 25 reales.

❓ ¿Cómo afecta la prohibición al fútbol brasileño?

La medida elimina publicidad y patrocinios de casas de apuestas.

El impacto es relevante porque estas compañías se convirtieron en una importante fuente de ingresos para clubes profesionales.

❓ ¿Cuánto movía el mercado de apuestas en Brasil?

Las empresas autorizadas movilizaron más de 220 600 millones de reales durante 2025.

Ese año el Estado brasileño recaudó cerca de 9 000 millones de reales en impuestos provenientes de la actividad.