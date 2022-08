Boris Johnson demuestra sus condolencias por muerte de Gorbachov en Twitter

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del exlíder soviético Mijail Gorbachov, en quien ve un "ejemplo" a destacar en un contexto marcado por la "agresión" lanzada sobre Ucrania por el actual presidente ruso, Vladimir Putin.

"Siempre he admirado la valentía y la integridad que demostró para lograr una conclusión pacífica de la Guerra Fría", ha dicho Johnson en Twitter, "apenado" por las noticias que han llegado desde Moscú sobre el fallecimiento del último líder de la URSS.

"Su incansable compromiso para abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos", ha subrayado.

