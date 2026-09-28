Bill Gates revela los empleos que no serán reemplazados por la IA

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una de las tecnologías con mayor crecimiento en los últimos años. Sus aplicaciones permiten generar imágenes, crear textos y resolver diferentes tareas. También abrió un debate sobre el futuro de numerosos empleos.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha analizado el impacto de esta tecnología. El empresario considera que la IA puede aumentar las capacidades humanas si se desarrolla de forma adecuada, según publicaciones en su blog ‘Gates Notes’. El Tiempo de Bogotá recogió sus planteamientos sobre el futuro laboral.

¿Qué empleos no desaparecerán por la inteligencia artificial?

De acuerdo con Gates, los trabajos relacionados con el desarrollo de la propia inteligencia artificial tendrán un papel importante. La tecnología necesitará profesionales que puedan crearla, mejorarla y supervisar su funcionamiento.

El avance de la IA también generará nuevas necesidades laborales. Los trabajadores deberán aprender a utilizar estas herramientas y adaptarlas a sus actividades. Así, algunas profesiones podrían transformarse en lugar de desaparecer.

Energía y tecnología tendrán nuevas oportunidades

Gates también señaló el papel que tendrán los empleos vinculados con la energía y la tecnología. Estas áreas serán necesarias para impulsar nuevas soluciones y sostener el desarrollo tecnológico.

Según El Tiempo de Bogotá, el empresario plantea que la incorporación de la IA al mercado laboral será gradual. Las herramientas podrían funcionar como asistentes para realizar determinadas tareas y aumentar la productividad de los trabajadores.

La adaptación será, por tanto, un elemento importante en el futuro del empleo. Profesionales de diferentes áreas podrían trabajar junto con sistemas de inteligencia artificial.

IA también podría cambiar la educación y la salud

Las predicciones de Gates van más allá del ámbito laboral. El empresario considera que la IA podría contribuir a mejorar la atención sanitaria y la salud mental en regiones con acceso limitado a profesionales.

También plantea que los estudiantes podrían contar con tutores virtuales. Estas herramientas ayudarían a reforzar materias en las que tengan dificultades.

El Tiempo de Bogotá destaca que Gates visualiza la IA como una herramienta de apoyo para las personas. Su impacto dependerá de cómo se desarrolle y de la manera en que los trabajadores aprendan a utilizarla.

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