Bill Gates dio positivo a covid-19

El creador de Microsoft, Bill Gates, anunció este martes 10 de mayo de 2022 que tiene covid-19 y está experimentando síntomas leves.

Los expertos le han recomendado aislarse hasta que su salud mejore totalmente. El multimillonario e informático dijo también que tiene la suerte de estar vacunado con la dosis de refuerzo y tener acceso a pruebas y excelente atención médica.

Agregó que la Fundación Gates tiene planificada una reunión para este martes. Debido a su salud, estará presente vía Teams, una plataforma utilizada frecuentemente para reuniones a distancia, videollamadas y videoconferencias.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.