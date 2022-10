Biden envía nuevo mensaje a Putin sobre lo preocupante que sería usar armas nucleares

Biden envió un nuevo mensaje al presidente de Rusia. Foto: Facebook Presidente de los EE.UU.

Redacción Elcomercio.com

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió otro mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las desastrosas consecuencias del uso de armas nucleares en la guerra en Ucrania.

La entrevista ocurrió en la noche del martes 11 de octubre de 2022 en la cadena televisiva CNN.

El presentador Jake Tapper le hizo varias preguntas con relación al uso de las armas nucleares. Unas de ellas fue: "si pensaba que Putin, quien advirtió que está preparado para usar todas las opciones del arsenal de Rusia, podría considerar detonar una de las armas más atroces del mundo como un acto de desesperación en una guerra perdida".

Biden respondió: “No creo que lo haga”. Pero el presidente, quien abordó este tema por primera vez el pasado jueves 6 de octubre, dejó muy claro que estaba enviando un mensaje público a Putin. Aquel día dijo que el mundo está "bajó el riesgo más elevado de una catástrofe nuclear o Armagedón".

En la entrevista Biden agregó que “Él (Putin), de hecho, no puede continuar impunemente hablando sobre el uso de un arma nuclear táctica como si fuera algo racional”.

“Los errores se cometen, el error de cálculo podría ocurrir, nadie puede estar seguro de lo que sucedería y podría terminar en Armagedón”, dijo Biden, y volvió a enfatizar que una explosión nuclear con miles de muertos podría conducir a eventos fuera de control.

Biden hablo sobre los peligros de una escalada

El presidente de los Estados Unidos expresó el temor de que podría ocurrir si se usa una bomba nuclear y desencadena represalias por parte de Occidente, aunque cualquier respuesta inicial de EE.UU. ciertamente no iría más allá de la acción militar convencional.

Sus palabras fueron “sería irresponsable de mi parte hablar sobre lo que haríamos o dejaríamos de hacer”. Aunque mencionó que podría haber una acción militar.

Biden no descarta reunirse con Putin

Biden señaló en la entrevista de Tapper que no veía una razón real para reunirse con Putin cuando se espera que ambos líderes estén en la cumbre del G20 en Indonesia el próximo mes.

Pero dejó una puerta abierta al líder ruso, diciendo que se sentaría con Putin si este está dispuesto a discutir el destino de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien fue sentenciada en agosto a nueve años de prisión después de declararse culpable de contrabando de drogas.

“Mira, no tengo intención de reunirme con él, pero mira, si viene a mí en el G20 y me dice: 'Quiero hablar sobre la liberación de Griner', me reuniría con él, pero eso depende”, dijo Biden.

El presidente reiteró que no hay motivos para charlar. “Ha actuado brutalmente, creo que ha cometido crímenes de guerra, por lo que no… veo ninguna razón para reunirme con él ahora”.

Expertos creen que el uso de un arma nuclear no es probable

Varios expertos entrevistados por CNN han manifestado que hay muchas razones por las que Putin no llegaría a usar un arma nuclear, entre ellas el posible riesgo de que la lluvia radiactiva cruce a Rusia.

“No es un evento probable. Ni siquiera es posible”, dijo Joseph Cirincione, experto en no proliferación nuclear y expresidente de Ploughshares Fund, en Newsroom de CNN.

“Pero este es un evento de baja probabilidad y alta consecuencia. Si usa aunque sea un arma nuclear, nos llevará a un mundo completamente nuevo. Causará un daño masivo. Y corre el riesgo de una escalada con intercambios de Occidente que podrían conducir a más intercambios, etcétera”.