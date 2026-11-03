Beneficios del Seguro Social de Estados Unidos podrían ser suspendidos a residentes en Ecuador

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses que reciben beneficios del Seguro Social y residen en territorio ecuatoriano.

Los pagos podrían suspenderse si los beneficiarios no cumplen con un requisito de verificación.

Según el comunicado difundido el 22 de octubre de 2026, más de 1 000 beneficiarios en Ecuador deben presentar este año el Cuestionario de Verificación en el Extranjero (FEQ, por sus siglas en inglés).

¿Qué requisito deben cumplir los beneficiarios?

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) solicita a determinados beneficiarios residentes en el extranjero completar el formulario FEQ, utilizado para verificar información necesaria para mantener sus prestaciones.

Este procedimiento permite actualizar los datos de quienes reciben pensiones u otros beneficios del Seguro Social estadounidense fuera de su país.

La Embajada advirtió que no presentar el cuestionario correspondiente podría ocasionar la suspensión de los pagos hasta que se regularice la información requerida.

¿Quiénes deben presentar el formulario FEQ?

El aviso está dirigido a los beneficiarios del Seguro Social estadounidense que viven en Ecuador y tienen pendiente esta obligación durante 2026.

El requerimiento no implica una suspensión general de las pensiones, sino una medida administrativa que afecta a quienes deben completar la verificación.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar las comunicaciones oficiales de la SSA y atender oportunamente las solicitudes de información.

¿Dónde consultar la información oficial?

Los ciudadanos estadounidenses residentes en Ecuador pueden revisar las instrucciones sobre el Cuestionario de Verificación en el Extranjero en el comunicado publicado por la Embajada.

La información está disponible en el sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

También pueden consultar los canales de la Administración del Seguro Social para conocer los procedimientos aplicables y evitar interrupciones en sus beneficios económicos.

Te recomendamos: