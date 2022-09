Bebé murió por deshidratación tras estar encerrado dos días en casa

Imagen referencial. Harry, de 14 meses de nacido, vivía con su madre Natalie, de 27 años. Foto: Pexeles

El fallecimiento de un bebé por deshidratación tras permanecer dos días encerrado en casa tiene consternados a los ciudadanos de Reino Unido.

Harry Kane, como fue identificado el menor, falleció en diciembre de 2021 en su casa tras permanecer más de 48 horas solo. Sin embargo, no se trató de un caso de abandono, sino que la madre del pequeño falleció horas antes de forma repentina dejando al menor sin cuidados.

Ambos cuerpos fueron encontrados días después por las autoridades.

Pese a que el caso ocurrió en diciembre, la historia ha vuelto a circular esta semana luego de que las autoridades revelaron nuevos detalles de la investigación.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Harry, de 14 meses de nacido, vivía con su madre Natalie, de 27 años, en el condado de Cumbria, en Inglaterra.

Con motivo de las celebraciones navideñas, Natalie tenía planeado encontrarse con amigos y familiares y llevar al bebé a disfrutar de las fechas en donde sus conocidos.

Sin embargo, la madre del menor dejó de responder los mensajes la noche anterior a la navidad.

Pese a que no se presentó a las reuniones que había acordado para celebrar, sus conocidos no se preocuparon por su ausencia puesto que no era la primera vez que dejaba de asistir a reuniones previamente acordadas.

Su amiga Stacey, con quien había quedado para verse junto con el pequeño Harry, consideró que Natalie y su bebé habían ido a pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, según relata el medio británico Metro, la policía tuvo que acudir a la residencia de Natalie y Harry el día 30 de diciembre puesto que llevaba días sin atender llamadas o comunicaciones de sus allegados.

El oficial que ingresó a la casa encontró a Natalie muerta en una silla junto a varios regalos de navidad que no fueron destapados.

El cuerpo del bebé Harry fue encontrado en el baño de la casa, según Metro.

Así, las autoridades llegaron a la conclusión de que Harry estuvo solo por más de dos días tras la muerte de su madre, lo que también causó su fallecimiento por deshidratación.

“Se llevaron a cabo autopsias y se cree que Harry pudo haber sobrevivido durante dos o tres días después de la muerte de su madre antes de sucumbir a los efectos de la deshidratación”, reportó a su vez el diario The sun.

Lo que reveló la nueva investigación

Este miércoles 7 de septiembre se dieron a conocer nuevos resultados de la investigación, que encontraron que Natalie, madre del pequeño, falleció tras ingerir drogas.

Las investigaciones forenses, publicadas por medios como The Sun, dicen que Natalie pudo haber fallecido en cualquier momento entre el 24 y el 25 de diciembre.

"Natalie Kane murió en su casa en un momento desconocido entre el 24 y el 25 de diciembre después de sucumbir al efecto de la inhalación voluntaria de butano”, dijeron las autoridades, según The Sun.

El diario Metro, por su parte, publicó que el paramédico que atendió la escena tras el ingreso de las autoridades encontró que Natalie tenía una sustancia que brotaba de su nariz, junto con un frasco de líquido de encendedores a su alrededor.

Su familia contó que había sufrido de depresión y que había utilizado drogas antes, una práctica que había abandonado tras el nacimiento de su hijo. El posible abuso de lo que consumió le causó la muerte y, posteriormente, la muerte de su bebé.

“Harry murió como consecuencia de la deshidratación al quedarse solo tras la muerte de su madre”, dijo el forense, según The Sun.

Su familia reiteró que Natalie fue una buena madre para Harry y lamentó que haya recurrido nuevamente a las drogas, lo que terminó por costarles la vida a ambos.

“Lo había hecho muy bien, había cambiado su vida, claramente no estaba abusando de la heroína, que había sido su droga preferida”, dijo la policía.

