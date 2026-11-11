El Banco Central Europeo presiona para lanzar el euro digital

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Banco Central Europeo (BCE) advirtió que retrasar la creación del euro digital prolongaría la dependencia de la Unión Europea (UE) de proveedores extranjeros para realizar pagos. Por ello, pidió a las instituciones comunitarias alcanzar un acuerdo sobre su arquitectura antes de finalizar 2026.

El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, realizó el llamado este martes 11 de noviembre de 2026, ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, según informó EFE.

El euro digital busca reforzar la autonomía europea

Cipollone señaló que aplazar el proyecto dificultaría la innovación y la competitividad de las empresas europeas. También sostuvo que un acuerdo durante 2026 ofrecería seguridad jurídica y permitiría avanzar hacia una primera emisión.

“En el entorno geopolítico incierto actual, avanzar según lo previsto en el proyecto del euro digital es esencial para reforzar la autonomía de Europa en materia de pagos», afirmó el funcionario, según EFE.

BCE prepara pruebas del euro digital para 2027

El organismo monetario avanza en los preparativos de un proyecto piloto previsto para la segunda mitad de 2027. Durante esta fase se probarán las funcionalidades técnicas, los procesos operativos y la experiencia de los usuarios mediante una versión beta.

Para estas pruebas fueron seleccionados 36 proveedores de servicios de pago. Cipollone destacó el interés del mercado y la colaboración con estas empresas, informó EFE.

La moneda digital podrá utilizarse con conexión a internet y también sin ella. La modalidad offline permitirá realizar pagos mediante una conexión directa entre dispositivos.

BCE prepara nuevos billetes de euro

Cipollone también informó que el BCE recibió casi 10 millones de respuestas en una encuesta sobre el rediseño de los billetes. Los resultados y la decisión sobre su diseño definitivo se presentarán a finales de 2026. La nueva serie entraría en circulación a principios de la década de 2030.

Con información de EFE

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