Mortal accidente de avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nasca este 1 de agosto

Una avioneta con turistas extranjeros nunca llegó a su destino. El vuelo, que debía sobrevolar uno de los sitios arqueológicos más visitados de Perú, terminó en tragedia sobre un predio agrícola.

El siniestro cerca de Nasca

Una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico se precipitó a tierra y se incendió este sábado 1 de agosto sobre un predio agrícola en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región Ica, Perú. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cerca del aeródromo María Reiche, y dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas, todos extranjeros, además del piloto y el copiloto. No se reportaron sobrevivientes.

La aeronave había partido desde el aeropuerto de la provincia de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nasca. Minutos después del despegue, perdió contacto con la torre de control y se accidentó a pocos minutos de llegar a su destino. Residentes de la zona reportaron que la aeronave ardió en llamas tras una fuerte explosión al momento del choque contra el terreno.

Las víctimas y la reacción del Gobierno

Entre las víctimas se encontrarían siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles, además del piloto y el tripulante, ambos de nacionalidad peruana, según fuentes del medio RPP.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú expresó su pesar por el fallecimiento de los turistas y los miembros de la tripulación. A través de la Red de Protección al Turista, la entidad activó los protocolos de atención correspondientes y brindará apoyo a las embajadas de los países de origen de las víctimas. Personal de Iperú permanece en la zona del accidente desde el primer momento, con monitoreo permanente de la situación.

Los municipios piden evitar información inexacta

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre aclaró que la aeronave no partió del Aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca, sino del Aeropuerto de Pisco, con el objetivo de evitar la difusión de información inexacta. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Con información de EFE