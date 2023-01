Avión ruso aterriza de emergencia por amenaza de bomba

Uno de los aviones de la compañía rusa Azur Air, con 244 personas a bordo, aterrizó de emergencia en la India este martes 10 de enero de 2023.

La compañía informó del hecho a través de redes sociales, en donde explicó que el aterrizaje se dio en una base aérea militar de la India por un aviso de bomba.

La aeronave, procedente de Moscú y con destino a Goa (suroeste de India), aterrizó en la base aérea del Ejército en Jamnagar, en el estado indio de Gujarat, indicaron fuentes de seguridad y diplomáticas.

Azur Air Boeing 757 registered as RA-73075 flying from Moscow to Goa diverted to Jamnagar after Goa ATC received bomb threats.



The aircraft had 244 people onboard with 236 passenger and 8 crew members.



The plane landed safely at Jamnagar IAF Defence airport. pic.twitter.com/cLTf3uBEXt