CNN Brasil informó que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó desde Caracas hasta la frontera con Brasil.

El vuelo fue rastreado por la plataforma ADSB Exchange, que monitorea datos de seguimiento aéreo.

Un avión estatal venezolano en ruta hacia Roraima

Según ADSB Exchange, la aeronave despegó de Caracas y llegó a la zona limítrofe con el estado brasileño de Roraima. Después, regresó a la capital venezolana.

El medio detalló que se trata de un Airbus A-319, matrícula YV2984, operado por Conviasa.

CNN Brasil recordó que el avión es catalogado como un “avión VIP del gobierno” y ha sido usado por Maduro en viajes oficiales.

De acuerdo con la información publicada, el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera con Brasil.

Esa distancia equivale aproximadamente a un trayecto de poco más de tres horas.

Un avión sancionado por Estados Unidos

La ruta rastreada mostró que la aeronave regresó después a las inmediaciones de Caracas. CNN Brasil apunta que el avión forma parte de la flota del régimen venezolano.

El informe también menciona que, en marzo de 2020, la aeronave fue incluida en la lista de sanciones de la OFAC de Estados Unidos. Esto implicaría que puede ser incautada si ingresa a territorio estadounidense o aliado.

El medio subraya que este modelo no es el único utilizado para trasladar a Maduro. Hasta el momento, no existe evidencia de que el líder venezolano estuviera a bordo del vuelo registrado.

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la Policía Federal y al Ministerio de Defensa. No ha recibido respuesta hasta ahora.