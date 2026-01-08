Los incendios forestales continúan activos este jueves, 8 de enero de 2026, en distintos puntos de la Patagonia argentina. La situación mantiene en alerta a las autoridades nacionales y provinciales, según EFE.

Operativos de combate y prevención en la Patagonia

Los operativos de combate y prevención fueron intensificados para frenar el avance del fuego. El objetivo es proteger zonas pobladas y áreas de alto valor ambiental.

La provincia de Chubut concentra la mayor cantidad de focos activos en la región. El Gobierno provincial coordina un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos. El operativo reúne a cerca de 350 personas entre brigadistas y grupos de apoyo. También incluye equipamiento terrestre y varios medios aéreos especializados.

Entre los recursos incorporados se destaca un avión hidrante Boeing 737 FireLiner. La aeronave arribó el miércoles y puede transportar hasta 15 000 litros de agua, informó EFE. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que se trata del avión hidrante más grande de Latinoamérica. La autoridad provincial afirmó que su uso busca proteger la cordillera patagónica.

El incendio afectó a más de 2 000 hectáreas en la Patagonia

En la Comarca Andina y en la zona de Puerto Patriada ya se vieron afectadas más de 2 000 hectáreas de bosque nativo. Las tareas se ven dificultadas por condiciones meteorológicas adversas. La Agencia Federal de Emergencias informó que continúan activos al menos tres focos importantes. Estos se localizan en Puerto Patriada, el Parque Nacional Los Alerces y el Parque Nacional Los Glaciares.

En la provincia de Río Negro, el incendio del vertedero municipal de Bariloche fue contenido. Las autoridades mantienen vigilancia preventiva para evitar una reactivación.

La investigación judicial en Chubut avanza bajo la fiscalía de Lago Puelo. En el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, indicó EFE.

Con información de EFE