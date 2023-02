Autoridades investigan una extraña esfera gigante de hierro que apareció en Japón

En la mañana del 21 de febrero un extraño descubrimiento dejó desconcertados a varios habitantes de la prefectura de Shizuoka, en Japón. En medio de la delicada arena de playa Enshu en la ciudad de Hamamatsu, una esfera de 1,5 metros de diámetro se encontraba reposando cuando una mujer de la zona alertó sobre su presencia.

Según el medio japonés Asahi News, la mujer rápidamente llamó a las autoridades quienes, minutos después, acordonaron el lugar y restringieron el acceso a un área de 200 metros de radio mientras investigaban la situación.

De manera preliminar, el equipo antiexplosivos que llegó al lugar presumió que podría tratarse de una esfera de hierro, debido a que simple vista la esfera parece estar oxidada. Además, por su cercanía al mar, tienen la hipótesis de que esta pudo haber estado algún tiempo en el mar, razón por la cual se ve corroída en su exterior.

No obstante, horas después, el equipo encargado de la investigación aseguró que gracias a una radiografía realizada se pudo comprobar que el objeto estaba totalmente vacío y que no había algún riesgo de explosión.

