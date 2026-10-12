Aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, sufre tres ataques en 72 horas; hay al menos 17 muertos

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Al menos 17 personas murieron y más de 300 resultaron heridas tras tres ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, en una nueva escalada entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen. Las ofensivas obligaron a mantener suspendidas las operaciones aéreas en la capital saudí.

Ataques contra el aeropuerto de Riad dejan al menos 17 fallecidos

El episodio más reciente ocurrió el domingo, cuando un proyectil impactó en la Terminal 4 del aeropuerto. La Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA) informó que un ciudadano paquistaní murió y otras 11 personas resultaron heridas.

La ofensiva más letal se registró el sábado. Ese ataque dejó 13 fallecidos y 309 heridos, después de que en las últimas horas se confirmara también la muerte de un ciudadano indio que había resultado herido.

Un día antes, el viernes, otro ataque contra el mismo aeropuerto había causado tres muertes.

De esta manera, las tres ofensivas dejaron al menos 17 víctimas mortales en menos de 72 horas.

Hutíes asumieron los ataques

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán y enfrentados desde hace años con Arabia Saudita, asumieron la autoría de los ataques del viernes y sábado. El domingo, su portavoz militar, Yahya Sarea, sostuvo que las acciones formaron parte de una “operación en tres fases” iniciada la noche del viernes.

El dirigente no precisó qué tipo de armamento se utilizó en cada fase ni qué ataques estaban incluidos exactamente dentro de esa operación.

Un proyectil impactó directamente en la Terminal 4

Las autoridades saudíes señalaron que el proyectil que alcanzó la Terminal 4 era de “origen desconocido”, aunque los hutíes reivindicaron la ofensiva general contra el aeropuerto.

Otro proyectil cayó además cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabia Saudita.

Los hutíes han utilizado en ocasiones anteriores drones y misiles contra infraestructura civil y energética saudí. En 2021, por ejemplo, un ataque atribuido a los rebeldes provocó el incendio de un avión en el aeropuerto saudí de Abha.

El conflicto también ha alcanzado instalaciones estratégicas del reino. En otros episodios, refinerías petroleras saudíes fueron blanco de ataques con drones reivindicados por los hutíes.

Arabia Saudita y los hutíes elevan nuevamente la tensión

La actual escalada se intensificó a mediados de julio, cuando los hutíes acusaron a Riad de bombardear el Aeropuerto Internacional de Saná, capital de Yemen controlada por los insurgentes desde 2014.

Los rebeldes sostienen que sus últimos ataques responden a la campaña militar de la coalición encabezada por Arabia Saudita, a la que atribuyen más de 2 000 bombardeos desde comienzos de septiembre en apoyo a las fuerzas gubernamentales yemeníes.

Arabia Saudita lidera desde hace años una coalición que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente frente a los hutíes.

El reino también ha enfrentado ataques de otros grupos armados vinculados con Irán contra infraestructura energética y objetivos civiles.

Arabia Saudita prolonga el cierre del aeropuerto de Riad

La GACA anunció este lunes que prorrogará la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid mientras se realizan inspecciones de seguridad.

El organismo explicó que necesita verificar el estado de las instalaciones y garantizar que puedan volver a operar de forma segura. No informó una fecha para la reapertura.

La paralización del principal aeropuerto de la capital saudí ya afecta vuelos comerciales y operaciones logísticas, además de provocar dificultades para eventos internacionales programados en Riad.

Con información de EFE.

❓ ¿Cuántas personas murieron en los ataques contra el aeropuerto de Riad?

Al menos 17 personas murieron en tres ataques registrados entre el viernes y el domingo.

El episodio más grave ocurrió el sábado y dejó 13 fallecidos.

❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas?

Los ataques dejaron más de 300 heridos.

Solo la ofensiva del sábado causó 309 lesionados, mientras el ataque del domingo dejó otras 11 personas heridas.

❓ ¿Quién reivindicó los ataques contra el aeropuerto de Riad?

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron la ofensiva.

Su portavoz militar aseguró que se trató de una operación desarrollada en tres fases.

❓ ¿Está cerrado el aeropuerto de Riad?

Sí. Arabia Saudita prorrogó la suspensión de sus operaciones.

Las autoridades no han fijado todavía una fecha para la reapertura.

❓ ¿Por qué atacaron los hutíes a Arabia Saudita?

Los hutíes aseguran que los ataques responden a bombardeos de la coalición liderada por Riad en Yemen.

La escalada se produce dentro del prolongado conflicto entre los rebeldes y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.