El atacante de Cracovia muere tras un violento tiroteo con la Policía

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026 en Cracovia, Polonia, murió la madrugada en un hospital de esa ciudad. El ataque dejó seis personas fallecidas y 16 heridas. Además, las autoridades sospechan que el hombre asesinó a tres familiares en otra localidad del país.

La Policía regional de Pequeña Polonia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado en la red social X. Según informó EFE, el sospechoso tenía 24 años y era ciudadano polaco.

Atacante de Cracovia murió bajo custodia policial

El supuesto responsable resultó gravemente herido durante un enfrentamiento con los agentes que intentaron detenerlo. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, donde permaneció en estado crítico.

La Fiscalía Nacional de Polonia informó que el joven fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, no logró recuperarse de las heridas.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, señaló que el sospechoso estaba fascinado con ideologías de extrema derecha. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por un posible delito de carácter terrorista, según EFE.

Tiroteo en Cracovia dejó seis muertos y 16 heridos

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 del sábado en la Plaza del Mercado Principal, uno de los lugares turísticos más concurridos de Cracovia.

Según las autoridades, el hombre ingresó con un vehículo a la plaza y disparó contra los transeúntes. La Policía aseguró que actuó solo y logró neutralizarlo en aproximadamente tres minutos.

El balance confirmó seis fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos un ciudadano británico. También hubo 16 heridos, incluidos dos policías.

Investigan el asesinato de tres familiares del sospechoso

Durante el registro de la vivienda del presunto atacante, en Ostrowiec Świętokrzyski, los investigadores encontraron otros tres cadáveres. Las víctimas serían sus padres y su hermana.

El primer ministro Donald Tusk calificó los hechos como un atentado y decretó dos días de luto nacional. La investigación continúa para esclarecer el móvil y las circunstancias de los asesinatos, informó EFE.

Con información de EFE

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