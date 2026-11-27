Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Un asalto armado quedó registrado en video durante la mañana de este viernes 27 de noviembre de 2026 en el Callao, Perú. Un grupo de delincuentes interceptó una camioneta y abrió fuego en plena vía pública. El ataque ocurrió alrededor de las 06:30 en la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla.

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Las imágenes difundidas por medios peruanos muestran la violencia con la que actuaron los asaltantes. El hecho generó momentos de pánico entre los conductores que circulaban por esta carretera, una de las vías de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Así interceptaron la camioneta durante el asalto en Callao

Según informó Minuto60, al menos cinco sujetos participaron en el robo. Los delincuentes utilizaron varios vehículos para bloquear el paso de la camioneta, tanto por delante como por detrás, e impedir que escapara.

En las grabaciones se observa cómo los hombres armados rodearon el vehículo y comenzaron a retirar sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos había una maleta verde, un bolso beige y otros equipajes que estaban en la parte posterior.

Después de cometer el atraco, los sujetos corrieron hacia los automóviles que los esperaban para abandonar el lugar.

Disparos provocaron pánico entre los conductores

La balacera también afectó a otros conductores que transitaban por la subida Santa Rosa. Algunos buscaron refugio y se lanzaron al pavimento para protegerse de los disparos. Otros retrocedieron para alejarse de la zona.

Además, durante las maniobras de escape se produjo un siniestro entre dos vehículos que circulaban detrás de la camioneta atacada.

Minuto60 difundió detalles del asalto, cuyas imágenes muestran la rapidez con la que actuaron los delincuentes.

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Policía investiga el robo armado en Perú

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al sitio para acordonar la zona y recoger evidencias.

Las autoridades buscan identificar a los responsables y establecer las circunstancias del asalto. También deberán determinar si los delincuentes tenían información previa sobre los ocupantes o el equipaje transportado.

Minuto60 señaló que surgieron versiones sobre un posible robo de oro. Sin embargo, esta hipótesis no había sido confirmada oficialmente en los primeros reportes.

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