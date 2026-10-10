Argentina registra el cierre de más de 32 000 empresas durante el Gobierno de Milei

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Cada día, alrededor de 30 empresas dejaron de operar en Argentina durante julio de 2026. Ese mes, 948 unidades productivas cerraron sus puertas, en medio de una contracción del consumo y de dificultades para el comercio y distintas ramas industriales.

La cifra forma parte de un balance más amplio. Desde que el presidente ultraliberal Javier Milei asumió el Gobierno, a finales de 2023, Argentina perdió 32 290 empresas, según un informe publicado este sábado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El número de empresas cayó un 6,3%

El reporte contabilizó 480 067 unidades productivas en julio de 2026, frente a las 512 357 registradas en noviembre de 2023, antes de la llegada de Milei al poder.

La diferencia equivale a una reducción del 6,3% durante ese período. El retroceso afectó especialmente al comercio y a varias ramas industriales, sectores que enfrentan una menor demanda de sus productos y servicios.

La pérdida de empresas también golpea al empleo

El cierre de negocios tuvo consecuencias en el mercado laboral. De acuerdo con el CEPA, durante la gestión de Milei se destruyeron 437 611 empleos formales.

Solo en julio se perdieron 3 485 puestos de trabajo registrados, según el mismo informe.

La reducción de empresas y empleos refleja las dificultades que atraviesan distintas actividades económicas, especialmente los pequeños y medianos negocios, que dependen de la demanda interna para sostener sus operaciones.

La caída del consumo presiona a comercios e industrias

Uno de los factores señalados en el informe es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación todavía elevada. En julio, la variación interanual de los precios llegó al 33,8%.

Con menos capacidad de compra, los hogares reducen sus gastos, lo que repercute en las ventas de comercios y empresas locales.

Los datos oficiales también mostraron un retroceso de la actividad económica argentina. En julio, cayó un 2,9% frente a junio y un 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las cifras dibujan un escenario de contracción para distintos sectores productivos, aunque por sí solas no permiten atribuir cada cierre empresarial a una única causa.