Cuba tendrá apagones durante toda la jornada que afectarán al mismo tiempo al 54 % del país en las horas de mayor demanda de energía en la tarde-noche, informó este viernes, 26 de diciembre de 2025, la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Elevados cortes de luz en Cuba

La situación se enmarca en una semana con elevados niveles de cortes de suministro. De acuerdo con los registros cotejados por EFE a partir de los reportes diarios de la UNE, los días de Nochebuena y Navidad se registraron tasas de afectación cercanas al 60 %, muy próximas al máximo documentado hasta ahora, del 62 %, alcanzado a inicios de diciembre.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico una capacidad de generación de 1 490 megavatios (MW) frente a una demanda máxima estimada de 3 350 MW. Esto supone un déficit de 1 860 MW, mientras que la afectación real —la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados— alcanzará los 1 890 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o mantenimiento.

Esta fuente aporta cerca del 40 % del mix energético nacional. Además, 102 centrales de generación distribuida y la infraestructura de motores de Moa permanecen inactivas por falta de combustible, mientras que otros motores están detenidos por escasez de lubricantes, según EFE.

Gobierno de Cuba se refiere al impacto de sanciones de Estados Unidos

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a una infrafinanciación crónica del sector, gestionado íntegramente por el Estado desde 1959. El Gobierno cubano, en cambio, señala el impacto de las sanciones de Estados Unidos y denuncia una “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios afectan gravemente a la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido un detonante de las principales protestas registradas en la isla en ese periodo.

