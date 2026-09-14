Informe confirma que en Florida se utilizaron jaulas metálicas para migrantes

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Una investigación del Gobierno de Estados Unidos constató condiciones de hacinamiento, deficiencias sanitarias y el uso de pequeñas jaulas metálicas para migrantes detenidos en Alligator Alcatraz, un centro ubicado en el sur de Florida.

El informe fue elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras varias inspecciones. Según EFE, una de las principales revelaciones fue la existencia de celdas de apenas 1.7 metros cuadrados.

Jaulas fueron usadas con migrantes detenidos

Los inspectores determinaron que hasta 79 migrantes fueron confinados en estas jaulas entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026. Los encierros duraron desde varios minutos hasta casi dos horas.

El personal las describió como “zonas de calma” para ayudar a los detenidos a tranquilizarse. Sin embargo, la investigación encontró evidencias de que también fueron utilizadas como castigo.

El informe señaló que estos espacios contravenían las normas de trato humano. Estas establecen que los internos deben permanecer en el entorno menos restrictivo posible.

Hacinamiento y fallas sanitarias en Florida

La investigación también documentó problemas de espacio. La normativa establece al menos siete metros cuadrados por detenido. Sin embargo, cuando el centro alcanzó su máxima capacidad, cada persona disponía de unos 2,6 metros cuadrados.

Según EFE, los inspectores advirtieron que estas condiciones reducían la movilidad y aumentaban el estrés. También podían favorecer la propagación de enfermedades.

Los migrantes reportaron retrasos en evaluaciones médicas, falta de artículos de higiene y problemas con la alimentación. Además, algunos señalaron que no pudieron salir al exterior durante varias semanas.

DHS cuestiona aplicación de normas federales

Pese a las conclusiones, el DHS sostuvo que Alligator Alcatraz operaba bajo la autoridad de Florida. Por ello, argumentó que los estándares federales de detención no eran aplicables al centro.

Alligator Alcatraz fue construido en un antiguo aeródromo cercano a los Everglades. El recinto se convirtió en símbolo de la política migratoria de Donald Trump.

EFE señaló que el centro cerró en junio, después de demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas que cuestionaron el trato a los migrantes y el impacto ambiental de la instalación.

Con información de EFE

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