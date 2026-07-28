Alerta en Ormuz: Irán amenaza con frenar barcos que acepten fondos iraníes

Irán advirtió este martes, 28 de julio de 2026, que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados.

Esta declaración surge después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto.

Amenaza a empresas y países

El portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, coronel Ebrahim Zolfagari, afirmó: “Informamos a todas las empresas y países que acepten la propuesta de Trump y hagan uso de los activos iraníes bloqueados con este fin que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán el tránsito de ninguno de sus buques por el estrecho de Ormuz”.

Carga contra Estados Unidos

Zolfagari cargó duramente contra Trump por su propuesta de indemnizar a las embarcaciones que han sufrido daños durante la guerra.

Además, denunció los “actos de agresión” de Estados Unidos y sus “continuos esfuerzos por desestabilizar la región”.

Contexto del conflicto

El estrecho de Ormuz es una vía crucial para el transporte marítimo global, ya que aproximadamente un tercio del petróleo mundial transita por esta ruta.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado en los últimos años, especialmente tras la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo nuclear en 2018.

Impacto en la navegación

La amenaza de Irán podría tener graves repercusiones en la navegación internacional. Si se implementa esta medida, se podría generar un aumento en los costos del transporte marítimo y afectar el suministro energético global.

Conclusión

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo tensa y requiere atención internacional. La advertencia de Irán sobre el bloqueo a buques que acepten fondos iraníes resalta la complejidad del conflicto y las implicaciones económicas que podrían derivarse.

Con información de EFE

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