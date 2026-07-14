Alerta por el ébola: los contagios aumentan más rápido que las medidas de control

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes, 14 de julio de 2026, sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya se considera el tercero más grande registrado hasta la fecha.

Este brote presenta el aumento más rápido de casos en un solo mes y continúa creciendo, indica EFE.

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Ritmo de expansión supera capacidad de respuesta

La expansión de esta epidemia en el segundo país más grande de África, pero uno de los más pobres del mundo, avanza a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las autoridades y las organizaciones internacionales.

Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo para emergencias de la OMS, hizo esta declaración durante una rueda de prensa en Ginebra.

Cifras alarmantes hasta el 11 de julio

Hasta el 11 de julio, la RDC había notificado 1 926 casos confirmados y 702 fallecidos en cinco provincias. Ihekweazu destacó que una de las dificultades radica en que el 80 % de nuevos casos están fuera de la lista de contactos establecida. Esto significa que provienen de cadenas de transmisión desconocidas.

Desafíos en la atención sanitaria

Una parte significativa de los fallecidos son personas que murieron en sus comunidades sin haber llegado nunca a un centro sanitario, lo que dificulta aún más frenar los contagios.

Ihekweazu, tras regresar de una visita a las zonas más afectadas, aseguró que la respuesta al brote se ha fortalecido considerablemente en comparación con lo observado hace un mes, pero la velocidad de los contagios sigue superando las capacidades creadas.

Aumenta la infraestructura y capacitación

A pesar del panorama complicado, Ihekweazu mencionó aspectos positivos como la disponibilidad de más de 700 camas para pacientes con ébola y el incremento en laboratorios capaces de efectuar diagnósticos, pasando de uno a catorce. Además, se está formando a más de 21 000 trabajadores comunitarios.

Manejo seguro y digno de los entierros

Otro punto esencial destacado por Ihekweazu es la mejora en el manejo de los entierros, asegurando que sean seguros y dignos. Esta medida resulta clave para detener la transmisión del virus.

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Insuficiencia de recursos para combatir el brote

A pesar del progreso, la OMS alertó sobre la insuficiencia de recursos. Hasta ahora, solo ha recibido el 40 % de los 115 millones de dólares solicitados para financiar sus operaciones en el país, indica EFE.

Con información de EFE