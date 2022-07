Al Sadr agudiza la crisis política en Irak con otro asalto al Parlamento

Cientos de simpatizantes del clérigo chií Muqtada al Sadr volvieron este 30 de julio de 2022 a asaltar el Parlamento iraquí por segunda vez esta semana y anunciaron una sentada indefinida, en una nueva demostración de fuerza del líder religioso que agudiza aún más la crisis y la parálisis política que atraviesa Irak.

El objetivo de esta acción fue el mismo que el de la irrupción del miércoles: protestar contra el candidato a primer ministro de la alianza rival Marco de Coordinación, Mohamed Shia al Sudani, un exministro de Trabajo y Asuntos Sociales que Al Sadr no quiere que asuma al poder.

A primera hora de la mañana, miles de seguidores atendieron a la llamada de Al Sadr y tomaron las calles de Bagdad en dirección a la fortificada Zona Verde, donde se encuentran el Parlamento, edificios gubernamentales y embajadas extranjeras.

