Adolescente muere en el bombardeo de Rusia contra la ciudad de Járkov

Las tropas rusas continúan este jueves, 21 de julio de 2022, bombardeando el centro de la ciudad de Járkov, la segunda del país, en el noreste de Ucrania, según ha informado el jefe de la Administración Militar regional Oleh Syniehubov, citado por la agencia Ukrinform.

Syniehubov ha pedido a los residentes que no salgan de los refugios "si no es por necesidad urgente" y que no ignoren las alertas de los ataques aéreos.

Entre las víctimas, un adolescente de 13 años que murió por el ataque de un misil ruso. Las imágenes y videos se han viralizado; en esas se observa como el padre del menor sostiene la mano de su hijo muerto, cuyo cuerpo cubierto yace en la calle cerca de una parada de autobús destruida.

Heridos

Ukrinform cita datos del centro regional de ayuda médica, según los cuales al menos 17 personas han resultado heridas en estos bombardeos, aunque se siguen "aclarando" las cifras, según Syniehubov.

El alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, también ha instado a los habitantes a que "permanezcan en lugares seguros" y afirmó que "uno de los distritos más densamente poblados de la ciudad está bajo el fuego" ruso.

Anteriormente a estos y en otro bombardeo de la madrugada, al menos dos personas murieron y 19 resultaron heridas al impactar un proyectil en una parada de autobús.