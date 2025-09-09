El gobernante afirmó en su programa Con Maduro + que anticipar las fiestas busca “defender” el derecho de los venezolanos a la felicidad y la alegría, y que esta fórmula resulte positiva para la economía y la cultura.

Según Maduro, el año 2025 ha sido “bueno” y “bonito”, con avances en distintas áreas, y el adelanto de la Navidad contribuiría a fortalecer la moral de la población en medio de dificultades.

Busca apoyo popular en medio de la tensión con EE.UU.

Expertos consultados por EFE señalan que la medida cumple también un objetivo político, mantener el apoyo popular y proyectar normalidad en momentos de tensión con Estados Unidos, tras el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas al Caribe venezolano.

Además, adelantar la temporada navideña impulsa el consumo interno, beneficia a comercios y actividades culturales asociadas a las festividades.

Maduro recurrió a esta estrategia en varias oportunidades desde que asumió la presidencia en 2013. El año pasado, por ejemplo, anticipó la Navidad “en homenaje” a los venezolanos tras su proclamación como ganador de las presidenciales de julio, en un contexto de denuncias de fraude de la oposición y crisis política.

El adelanto de la Navidad refleja así una mezcla de cálculo político, incentivos económicos y estrategias de legitimación social, en un país marcado por la inflación, la escasez y la polarización política.

Busca una percepción de estabilidad

La decisión se enmarca en un patrón recurrente del chavismo para generar cohesión simbólica y mantener la percepción de estabilidad ante la población.

Con información de Efe