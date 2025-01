El presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgó este martes 28 de enero dos fotografías tomadas dentro de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que transportan al país a un primer grupo de 110 colombianos deportados de Estados Unidos. En ellas se les ve sin esposas, como ha defendido el Mandatario, que reclamó a Washington un “tratamiento digno” para ellos.

“Vienen nuestros connacionales desde EE.UU. libres, dignos, sin estar esposados”, manifestó el Presidente en un mensaje publicado en su cuenta de X. Esto sucede dos días después de una crisis con Estados Unidos por haberse negado a aceptar dos vuelos con deportados.

El post está acompañado de dos fotografías en las que se ve a los migrantes deportados, algunos de ellos con mascarillas, escuchando a uno de los funcionarios colombianos que les acompaña en el viaje.

“Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre”, agrega Petro en su mensaje.

Los dos aviones que traen a los colombianos deportados partieron el lunes con destino a San Diego (California) y a Houston (Texas). Son esperados en la mañana de este martes en la Base Militar de Catam, anexa al aeropuerto de Bogotá.

La Cancillería señaló el lunes en un comunicado que el Gobierno dispuso esos aviones para traer “de regreso a casa a 110 connacionales deportados desde Estados Unidos. Cumpliendo los protocolos establecidos para el retorno digno y con garantía de derechos a los connacionales que llegan en vuelos de deportación”.

El Mandatario colombiano rechazó el domingo en un primer momento dos aviones enviados por EE.UU. con deportados, lo que originó una grave crisis diplomática con ese país.

La declaración de Petro llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a ordenar la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos. Además de otras sanciones de viaje y migratorias.

Petro respondió con el principio de reciprocidad y le ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, “elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25 %”.

Sin embargo, la Casa Blanca dio por cerrada la crisis con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar a última hora del domingo que el Gobierno de Petro aceptaba “todos los términos del presidente Trump” al respecto.

Eso incluye “la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos”.

Entre tanto, el Gobierno colombiano expresó en un comunicado que fue “superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos”. Y dijo que ponía a disposición de los repatriados sus aviones, como ocurrió en este caso.

