Empresa del multimillonario Warren Buffett vende todas sus participaciones en aerolíneas de Estados Unidos

El conglomerado Berkshire Hathaway Inc vendió todas sus participaciones en las cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos, dijo el presidente Warren Buffett el 2 de mayo del 2020 en la reunión anual de accionistas de la compañía.

El grupo tenía importantes posiciones en aerolíneas, incluyendo una participación del 11% en Delta Air Lines, del 10% de American Airlines Co, alrededor de un 10% de Southwest Airlines Co y el 9% de United Airlines a finales de 2019, según su informe anual y reportes de la compañía.



El conglomerado era uno de los mayores inversores en las cuatro aerolíneas.



Las acciones de las aerolíneas han sido duramente golpeadas por el casi colapso de la demanda por viajes en Estados Unidos, en medio de la pandemia del coronavirus.



Las aerolíneas estadounidenses están recortando cientos de miles de vuelos y tienen miles de aviones en tierra, porque la demanda por viajes en Estados Unidos ha caído un 95% y no hay un calendario claro para que los pasajeros vuelvan a volar como antes de la crisis.



Buffett dijo que la perspectiva para la industria aérea ha cambiado dramáticamente en sólo unos meses.



"Tomamos esa decisión en términos del negocio de las aerolíneas. Sacamos dinero del negocio básicamente con una pérdida sustancial", dijo Buffett. "No financiaremos una compañía que (...) pensamos que va a consumir dinero en el futuro".



Buffett dijo que Berkshire había invertido alrededor de USD 7 000 millones a 8 000 millones acumulando participaciones en las cuatro aerolíneas, incluyendo American Airlines Group Inc.



"No conseguimos nada parecido a 7.000 millones a 8.000 millones de dólares y ese fue mi error", añadió Buffett en la reunión anual de la compañía que fue transmitida en vivo por internet. "Yo soy el que tomé la decisión".