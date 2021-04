Multas de USD 1 800 para viajeros que no cumplan la cuarentena en Francia 

Francia aplicará controles policiales para asegurarse de que los viajeros procedentes de Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica, considerados países de riesgo por la covid-19, cumplan las cuarentenas al llegar a su territorio, y a los que no respeten se les impondrán multas de USD 1 800.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, explicó este lunes 19 de abril del 2021 en una entrevista a la emisora Europe 1 que esas multas se duplicarán, hasta USD 3 610, en caso de reincidencia, cuando se constate un doble incumplimiento de la cuarentena.



"Me parece que es disuasorio", subrayó Attal, después de explicar que las personas que aterricen procedentes de esos cuatro países serán objeto de una orden del prefecto para que se autoaislen durante diez días en una dirección que ellas elijan.



Aseguró que "habrá controles" de la Policía o de la Gendarmería para verificar que se respetan esas órdenes administrativas.



Además, para poder volar a Francia, habrá que presentar un test negativo PCR realizado como mucho 36 horas antes y no 72 horas como hasta ahora. El PCR podrá haberse hecho hasta 72 horas antes del vuelo, pero en ese caso tendrá que completarse con una prueba de antígenos de menos de 24 horas.



El portavoz del Gobierno francés reconoció que "la coordinación europea no ha sido perfecta" en esta cuestión de los controles de viajeros procedentes del exterior de la UE y reiteró la voluntad de su país de corregir esa situación. De entrada, los ministros de los Veintisiete abordarán esa cuestión este martes 20 de abril. El punto principal será establecer una clasificación común de los países que se consideran de riesgo.



A los que desde la oposición critican al Ejecutivo de Macron por la falta de esa coordinación replicó que París había decidido en enero limitar la entrada de viajeros extraeuropeos a los que tuvieran "un motivo imperioso".



Además, hizo notar que el tráfico de pasajeros que llegan de países de fuera de la UE representa únicamente un 10% del que había antes de que estallara la crisis del coronavirus.

Francia suspendió el pasado día 14 los vuelos procedentes de Brasil por la amenaza de importar casos de una variante de la covid que tienen allí una amplia circulación y que se considera particularmente peligrosa. Esa suspensión está previsto que se mantenga hasta el día 24 y a partir de ese día solo podrán entrar en Francia procedentes de ese país los franceses, familiares directos o residentes en Francia.