Mujeres iraníes se rebelan contra la obligatoriedad de usar el velo

Portadas de diarios iraníes muestran la noticia de la muerte de la joven Masha Amini, fallecida tras ser detenida por no portar de manera adecuada el velo en público. Foto: EFE.

EFE

El velo es uno de los innegociables símbolos de la República Islámica de Irán a pesar del rechazo de parte de la población a esta prenda, como se ha visto en las protestas de los últimos días por la muerte de una joven detenida por llevar mal el pañuelo.

Mahsa Amini, de 22 años, falleció el viernes 16 de septiembre a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes 13 de septiembre en una comisaría de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien el velo. La Policía calificó su muerte de “incidente desafortunado” y negó que la joven sufriese maltratos.

Su fallecimiento ha provocado protestas en varias ciudades del país desde el viernes, que han sido reprimidas por las autoridades con porras, gases lacrimógenos y cañones de agua. Muchas jóvenes se han quitado el velo en esas protestas en claro símbolo de rebeldía al considerar que su obligatoriedad supone una violación de sus derechos básicos.

Ese gesto ha estado acompañado de gritos como “Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio” o “Mujeres, vida, libertad” y “Muerte al dictador, muerte al dictador”. Incluso mujeres religiosas, que usan el chador, una prenda negra que cubre todo el cuerpo salvo el rostro, y no van a protestas están en contra de su obligatoriedad.

“La gente debe decidir cómo vestirse”, dijo a EFE una conservadora vecina de Teherán, que viste habitualmente el chador. Otra mujer de la capital explicó que ella se cubre con el velo incluso en su casa, pero que su hija lo usa lo menos posible. Y añadió que “deberían eliminarlo”.

Símbolo de la revolución

Convertido en un elemento integral de la fe, el velo es quizás el mayor recordatorio de que la teocracia instaurada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979 sigue en pie. El líder religioso declaró que sin esta prenda las mujeres estaban “desnudas” y aseguró que con solo cubrir el cabello de las mujeres la revolución ya era “un éxito”.

Más de cuatro décadas tras la fundación de la República Islámica, la prenda es omnipresente en las calles del país. Su uso es obligatorio por ley y las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión y multas. No obstante, a pesar de su ubicuidad y poder simbólico, la imposición del velo no estuvo exenta de controversia.

Cuando Jomeiní anunció en 1979 la obligatoriedad de la prenda, las mujeres protestaron en las calles durante seis días. El ayatolá dio marcha atrás, pero un año más tarde impuso la obligación del velo en los puestos gubernamentales y en 1983 el hiyab se convirtió en obligatorio para todas las mujeres. Pero no sin que hubiera revueltas con los años.