Familiares buscan a una joven reportada como desaparecida en La Argelia, sur de Quito

"No quiero recibirla en una caja. Nadie se merece esto". Esas son las palabras de Kateryn sobre la desaparición de su hermana Alexandra Lizeth Vicente Acosta. La joven, de 26 años, fue vista por última vez el sábado 14 de diciembre del 2020 en el barrio La Argelia, ubicado en el sur de Quito.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno en su plataforma de búsqueda de personas desaparecidas, Alexandra Vicente es una mujer de contextura gruesa, ojos color café, cabello negro y mide 1, 45 metros.

En mensajes difundidos en Facebook, Kateryn pide el apoyo de la ciudadanía para encontrar a su hermana, quien es madre de una niña por la que ha luchado para darle un mejor futuro. "Los minutos son muy importantes para salvar una vida. Pónganse la mano en el corazón y compartan sus fotos", solicita.



La joven habló sobre el impacto que ha tenido la desaparición de Alexandra en el núcleo familiar. La hermana también reclamó la falta de celeridad por parte de las autoridades para determinar su paradero.



"Mi madre, como muchas madres, no puede dormir. Ella anhela saber dónde está su hija. A este Gobierno no le importa. No tienen empatía por una madre o padre angustiados. Solo piden esperar y esperar. No son horas, son días sin ninguna respuesta positiva. ¿Hasta cuándo?", cuestiona Kateryn.



Este miércoles 26 de febrero, se cumplen 77 días sin que la madre regrese a su hogar. Si usted ha visto a Alexandra Lizeth Vicente Acosta o conoce información sobre su paradero, puede brindar información al 1 800 DELITO (33 54 86).